Ters yüz öğrenme nedir? Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nasıl uygulanır?

Ters yüz öğrenme nedir? Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nasıl uygulanır?

Pandemiden sonra da kalıcı olması planlanan uzaktan eğitim için çalışmalar sürüyor. Gündeme gelen bir öğrenme şekli olan ters yüz model nedir ve nasıl yapılır merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını söyledi.

Pandemi ile birlikte geçilen uzaktan eğitim sisteminin devam edebileceğine değinen Selçuk, yüz yüze eğitimin esas olarak sürdürüleceğinin de altını çizdi.

Eğitim sisteminde naısl bir yol izleneceği merak konusu olurken, 'Flipped Learning' yani 'Ters yüz eğitim' modeline dair bilgiler araştırılıyor.

Son zamanlarda tüm dünyada öne çıkan bir sistem olan Ters yüz eğitim nedir ve nasıl uygulanır? İşte detaylar..

TERS YÜZ EĞİTİM (FLİPPED LEARNİNG) NEDİR?

Ters yüz edilmiş öğrenme (flipped learning veya inverted learning), son birkaç yılın yükselişteki eğitim modelidir ve bugüne kadar daha çok ilk ve ortaöğretim basamaklarında uygulanmaktadır.

Ters yüz edilmiş öğrenmenin amacı, ders konularının önceden kaydedilerek öğrencilere dijital ortamda sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer.

Konuları kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise pratik yapma imkanı bulurlar.

Eğitmenler ise sınıf ortamında yürütülen bireysel veya grup aktiviteleri esnasında, öğrencilerin öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurarak, kişiselleştirilmiş bir yönlendirme sunarlar.

Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarında da ders saatleri, bilginin uygulanmasına odaklanmalıdır.

TERS YÜZ EĞİTİM NASIL UYGULANIR?

Ters yüz eğitim modelle dersin anlatım kısmı dijital ortamda olacak. Ancak uygulaması sınıfta yapılacak. Öğrenciler EBA'da konuya çalışıp ön hazırlık yapıp derse gelecekler.

EBA'dan işlenilen dersten sorular çıkartılacak ardından sınıflarda öğretmen eşliğinde betin fırtınası yapılacak ve böylelikle de öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.