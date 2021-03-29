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- Ters yüz öğrenme nedir? Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nasıl uygulanır?
Ters yüz öğrenme nedir? Ters yüz eğitim (Flipped Learning) nasıl uygulanır?
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 10:58
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın bitse de uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını söyledi.
Pandemi ile birlikte geçilen uzaktan eğitim sisteminin devam edebileceğine değinen Selçuk, yüz yüze eğitimin esas olarak sürdürüleceğinin de altını çizdi.
Eğitim sisteminde naısl bir yol izleneceği merak konusu olurken, 'Flipped Learning' yani 'Ters yüz eğitim' modeline dair bilgiler araştırılıyor.
Son zamanlarda tüm dünyada öne çıkan bir sistem olan Ters yüz eğitim nedir ve nasıl uygulanır? İşte detaylar..
TERS YÜZ EĞİTİM (FLİPPED LEARNİNG) NEDİR?
Ters yüz edilmiş öğrenme (flipped learning veya inverted learning), son birkaç yılın yükselişteki eğitim modelidir ve bugüne kadar daha çok ilk ve ortaöğretim basamaklarında uygulanmaktadır.
Ters yüz edilmiş öğrenmenin amacı, ders konularının önceden kaydedilerek öğrencilere dijital ortamda sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer.
Konuları kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında ise pratik yapma imkanı bulurlar.
Eğitmenler ise sınıf ortamında yürütülen bireysel veya grup aktiviteleri esnasında, öğrencilerin öğrenme tarzlarını göz önünde bulundurarak, kişiselleştirilmiş bir yönlendirme sunarlar.
Benzer şekilde, yükseköğretim kurumlarında da ders saatleri, bilginin uygulanmasına odaklanmalıdır.
TERS YÜZ EĞİTİM NASIL UYGULANIR?
Ters yüz eğitim modelle dersin anlatım kısmı dijital ortamda olacak. Ancak uygulaması sınıfta yapılacak. Öğrenciler EBA'da konuya çalışıp ön hazırlık yapıp derse gelecekler.
EBA'dan işlenilen dersten sorular çıkartılacak ardından sınıflarda öğretmen eşliğinde betin fırtınası yapılacak ve böylelikle de öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.
- Öğrenci derse gelmeden önce, istediği bir zamanda dersi videodan izler, notlar alır, anlamadığı konular ile ilgili sorular hazırlar.
- Öğrenciler, dersten önce konu ile ilgili sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletir.
- Öğretim üyesi ilk derste soruların niteliğine göre öğrencileri gruplandırır. Öğrenciler grup çalışması içerisinde sorularına cevap aramaya çalışırlar. Öğretim üyesi grupları ziyaret ederek öğrencilere yardımcı olmaya çalışır.
- Öğretim üyesi, dersin ikinci saatinde cevap bulunamayan soruları, öğrencileri sorulara cevap arayacak şekilde cesaretlendirerek, öğrenmelerine olanak sağlar.
- Öğretim üyesi, öğrencilerin kavramı öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sorular sorabilir veya konunun uygulamalarını kapsayacak şekilde problemler üzerine grup çalışmaları yaptırtabilir.