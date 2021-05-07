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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem yerleştirme sonuçları
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecek.
- AA
- 07.05.2021 - 14:56
- Güncelleme : 07.05.2021 - 15:03
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021-1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 28 Nisan-4 Mayıs 2021'de tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
SONUÇLAR DUYURULDU
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.