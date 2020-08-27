TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir?

2012 yılında profesör olarak atandığı üniversitede 8 yıl sonra rektör olarak görev yapacak olan Yusuf Sarınay kimdir? Yusuf Sarınay nereli ve kaç yaşında? İşte Yusuf Sarınay'ın hayatı ve biyografisi..

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Prof. Dr. Yusuf Sarınay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararın bugün yürürlüğe girmesiyle Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir sorusunun cevabı da merak konusu oldu?

'Prof. Dr. Yusuf Sarınay nereli, kaç yaşında ve akademik başarıları nelerdir' gibi soruların cevabını arayanlar için Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın hayatını ve biyografisini derledik.

PROF. DR. YUSUF SARINAY KİMDİR?

1959 Konya doğumlu olup, 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak işe başladıktan sonra, 1985 yılında yüksek lisans 1993 yılında doktora derecesi aldı.

PROF. DR. YUSUF SARINAY'IN AKADEMİK HAYATI

1994 yılında MEB Talim Terbiye Kurulu’nda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Özel İhtisas Komisyonu’nda görevlendirildi. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 2002 yılında doçentlik ünvanını aldı.

16 Ocak 2001 tarihinde Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Ekim 2003 tarihinde Türk Askeri Tarih Komisyonu Yürütme Kurulu Üyeliğine seçildi.

PROF. DR. YUSUF SARINAY'IN ÇALIŞMALARI

2004-2012 yıllar arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2004 yılında Milletlerarası Arşiv Konseyi’nin Avrupa Kolu Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

2005 yılında DPT 9. Kalkınma Planı Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nda çalıştı. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeliği ve Yunus Emre Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

PROF. DR. YUSUF SARINAY NE ZAMAN PROFESÖR OLDU

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden 2012 yılında ayrılan SARINAY, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih bölümüne profesör olarak atandı. Aynı üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerini yapan Sarınay'ın Türkiye’nin siyasi ve fikir hayatı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ermeni meselesi, Türk dış politikası ve Balkanlar konularında yayınlanmış çeşitli kitapları ve çok sayıda ilmi makalesi bulunmaktadır.