TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, koronavirüse yenik düştü

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

54 yaşındaki TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, üç hafta önce koronavirüse yakalandı.

Hastaneye kaldırılan ve 18 Aralık'ta entübe olan Dal, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Dal’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra eğitim camiasını da yasa boğdu.

BAKAN SELÇUK: ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda taziye dileklerinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Bir süredir Covid-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

NURULLAH DAL KİMDİR

Nurullah Dal, 1966’da İstanbul Fındıkzade’de dünyaya geldi. 1976’da Vefa Erkek Lisesi’nde ortaokulu ve liseyi okudu. 1982’de Yıldız Teknik Üniversitesi’ne girdi. 1986’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliğini tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi yaptı. N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989’da mezun oldu. 1991’de elektronik alanında çalıştı. 1991–1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak ithalat-ihracat sektöründe çeşitli Türk firmalarının temsilcisi olarak görev yaptı.

2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi yüksek lisans programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi. 1995-2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyesi. 2012 yılından itibaren İstanbul’da Mydome ve Akdeniz markaları ile yükseköğrenim yurt işletmeciliği yaptı.

2008’den itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesi. Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığı'nı yürüttü. 2001-2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009-2013 tarihleri arasında derneğin genel sekreterliğine, 2013-2017 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası.