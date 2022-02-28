TÜBİTAK burs ücretleri 2022: TÜBİTAK bursları ne kadar, kaç TL oldu?

TÜBİTAK burs ücretleri 2022: TÜBİTAK bursları ne kadar, kaç TL oldu?

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK 2022 burslarına dair açıklamalarda bulundu. Peki TÜBİTAK bursu ne kadar oldu, zamlandı mı? 2022 TÜBİTAK bursları kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Beştepe'de gerçekleştirilen toplantıdan yeni bir burs zammı haberi geldi.

Kamuoyuna açıklamalarda bulunan Erdoğan, TUBİTAK ve araştırmacılarının yararlandığı TUBİTAK lisans bursuna yeni %70 oranında zam diğer burs türlerine ise iyileştirmeler yapıldığını duyurdu.

Akabinde ise TÜBİTAK burs zammı hakkında detaylar merak konusu oldu.

Peki "TÜBİTAK bursu nedir, ne kadar? TÜBİTAK bursu kaç TL oldu, ne kadar zamlandı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TÜBİTAK bursu hakkında detaylı bilgiler...

TÜBİTAK BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,açıklamasında, ''Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz. Lisans programında aylık 750 liralık bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250, doktora öğrencilere 5 bin 500-7 bin 500, doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 ile 10 bin liraya kadar aylık burs alabilecektir." dedi.

Buna göre 2022 yılında geçerli olacak TÜBİTAK bursu;

Lisans öğrencilerine 1250 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 3000-4350 TL,

Doktora öğrencilerine ise 7500 ile 10 bin lira arasında ödenecek.



