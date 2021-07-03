TÜBİTAK Fen Lisesi sınavı 2021: TÜBİTAK Fen Lisesi kaç puanla alıyor? İşte şartları...

TÜBİTAK Fen Lisesi kapılarını öğrencilere açıyor. Bu gelişme sonrasında tercih yapacak binlerce aday TÜBİTAK Fen Lisesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Liselere Geçiş Sınavı'nda yüzde 1'lik dilime giren öğrencilerin TÜBİTAK Fen Lisesi için 4 Temmuz'a kadar başvuru yapabileceklerini söyleyerek "Geleceğin bilim insanları arasında yer almak isteyen tüm öğrencilerimizi, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuru yapmaya davet ediyorum." dedi.

LGS sonrası terchi sürecine giren öğrenciler, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne dair merak edilen detayları araştırıyor.

Peki TÜBİTAK Fen Lisesi şartları nelerdir, kaç puanla alıyor? TÜBİTAK Fen Lisesi hangi şehirlerde var? İşte ayrıntılar..

GEBZE'DE KURULDU

TÜBİTAK Fen Lisesi, yetişmiş ve nitelikli insan gücü ve ileri düzey laboratuvarlarıyla Ar-Ge ve teknoloji dünyasının öncü araştırma merkezleri ve enstitülerini bünyesinde bulunduran TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kuruldu.

600 ÖĞRENCİLİK YURT

Yaklaşık 44 bin metrekarelik alana sahip lisede modern teknolojiyle donatılmış 24 derslik, 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu, 10 ileri düzey temel bilim atölyesi bulunuyor.

28 FARKLI DERS

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrencinin alınacağı lisede eğitim, bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek.

Lisede, Biyoteknoloji, Malzeme Bilimi, Sinirbilim, Veri Analizi, Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sürdürülebilir Gıda ve Su Politikaları, İnovasyon Odaklı Proje Tasarımı, Yapay Zeka Uygulamaları, İnsan-Makina Etkileşimi, Nesnelerin İnterneti Uygulamaları gibi 28 farklı seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanacak.

KARŞILIKSIZ BURS İMKANI

Hazırlık sınıfından başlamak öğrencilere aylık karşılıksız burs verilecek. Gebze yerleşkesinde konaklama imkanı olan öğrenciler, TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanacak. Kurumun merkez ve enstitülerinde staj yapabilecek. Kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok olanak öğrencilere sunulacak.

24 İLDE SINAV

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na başvurular, 2-4 Temmuz'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Giriş sınavı, 9 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Liseye, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2021 merkezi sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.