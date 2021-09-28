TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları ve tarihleri

TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte şartları ve tarihleri

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvurusu ve şartları araştırılıyor. Öğrenciler, TÜBİTAK STAR bursu nasıl ve nereden başvurulur sorguluyor. İşte şartları..

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere burs müjdesini de duyurdu.

Erdoğan konuşmasında, ''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da STAR bursu olan TÜBİTAK stajyer araştırma uygulamasını başlattı. STAR Burs programını, 1500 öğrenci için yeniden açıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

Burstan faydalanmak isteyen adaylar TÜBİTAK STAR burs başvurusu detaylarını sorguluyor.

Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR), TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine dahil edilerek Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla veriliyor.

Peki TÜBİTAK STAR burs başvurusu nasıl yapılır? STAR bursu başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak? Kimler TÜBİTAK STAR bursundan faydalanabilir? İşte detaylar...

TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜBİTAK'ın internet sitesinden yayınlanan duyuruya göre TÜBİTAK burs başvuruları 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

TÜBİTAK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı;

"TÜBİTAK, Türkiye'nin genç ve başarılı beyinlerini desteklemeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda sayısal bölümler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) için Y-SAY, eşit ağırlıklı ve sözel bölümler (Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İlahiyat) için TYT puan türünde ilk 25.000'e girerek yurt içindeki üniversitelerin belirtilen örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptıranlar, BİDEB 2205-Lisans Burs Programı'ndan aylık 4.000 TL'ye kadar burs almaya hak kazanıyor."

TÜBİTAK burs başvurusu https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaktadır.

TÜBİTAK STAR BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak

Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak

Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak

OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu çağrı kapsamında bursiyer olamaz.