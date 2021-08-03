Turizm Animasyonu bölümü nedir, ne iş yapar? İş imkanları ve dersleri...

Turizm Animasyonu bölümü nedir, ne iş yapar? İş imkanları ve dersleri...

Üniversite tercih dönemi ile birlikte Turizm Animasyon bölümü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Tercih yapacak adaylar, "Turizm Animasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" araştırıyor.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, kendilerine en uygun bölümleri tercih edebilmek için detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı.

Bazı bölümler çok iyi bilinirken bazı bölümler tam olarak bilinmiyor. Bu bölümlerden birisi olan Turizm Animasyon bölümü de adaylar tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda Turizm Animasyon iş imkanlarının neler olduğu, maaşları ve ne iş yaptıkları vatandandaşlarca sorgulanıyor.

Adaylar, "Turizm Animasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Turizm Animasyon bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? İşte bölüm hakkında merak edilenler...

TURİZM ANİMASYON BÖLÜMÜ NEDİR?

Turizm ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde animatör olarak görev alacak meslek elemanları yetiştiren bir önlisans programıdır. Eğitim süresi 2 yıl olan bu bölümü devlet üniversitelerinde okuyabileceğiniz gibi özel üniversitelerde okuma imkanına da sahipsiniz.

TURİZM ANİMASYON BÖLÜMÜ DERSLERİ

Üniversitede turizm animasyon üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

Rekreasyon ve Animasyon,

Spor ve Oyun Bilgisi,

Makyaj Tekniği,

Komedi Tekniği,

Hareket Ritim ve Dans Tekniği,

Sahne Uygulaması,

Dünya Dansları,

Koreografi,

Sahne Araçları Teknik Bilgisi,

Step ve Aerobik,

Temel Müzik Bilgisi,

Konuşma Sanatı ve Tekniği,

Türk Halk Dansları,

İlk Yardım,

Türk Kültürü ve Halk Bilimleri,

Kukla ve Gölge Oyunu,

Çocuk Animasyonu,

El Sanatları

Ve benzeri daha birçok dersten 4 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olurlar. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayanlar “Turizm Animasyon Önlisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Mezunlar “Animatör” unvanı alır.

2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan elde edecekleri puan ile;

Rekreasyon,

Tiyatro,

Oyunculuk,

Sahne Sanatları bölümlerine tamamlayabilirler.

ANİMATÖRLER NE İŞ YAPAR?

Turizm Animasyonu mezunları çalıştıkları işletmelere göre farklı görevler üstlenebilirler.

Temel amaçları özel işletmelerde veya konaklama merkezlerinde bulunan turist veya müşterileri eğlendirmek, dinlendirmek ve onlara güzel anlar yaşatmaktır. Bu gaye ile çeşitli sahne gösterileri hazırlar ve gerçekleştirirler.

Kimi zaman bir dans gösterisi yapar, kimi zaman bir tiyatroyu canlandırır veya müşterilerin beklentileri ve ilgileri doğrultusunda benzer sosyal faaliyetlerde bulunurlar.

TURİZM ANİMASYON İŞ İMKANLARI

Animatörler, turizm sektöründe hizmet veren otel, butik otel gibi işletmelerde, eğlence sektöründe yer alan mekanlarda, kreş, anaokulu ve ilköğretim okullarında, ajanslarda, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda çalışabilirler.