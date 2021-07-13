TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TUS başvuru ücreti 2021

TUS 2. dönem başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? TUS başvuru ücreti 2021

ÖSYM, 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuru tarihlerini duyurdu. Doktor adayları, "TUS başvuruları başladı mı, ne zaman? TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?" merak ediyor.

ÖSYM 2021 sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte 2021 TUS'a başvuracak adaylar sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Binlerce aday 2. dönem başvurularını yapmak için TUS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Elektronik ortamda gerçekleşecek olan TUS 2. dönem başvuru detayları merak ediliyor.

Adaylar, başvuru bilgilerini sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini verilen süre içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Peki TUS.2 dönem başvuruları ne zaman? TUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

TUS 2.DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları, ÖSYM’nin açıklamasıyla 13 Temmuz yani bugün itibariyle alınmaya başladı. Söz konusu başvurular 29 Temmuz tarihine kadar sürecek. TUS 2. Dönem başvuru ücreti için son gün 30 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

TUS 2. Dönem sınavları 5 Eylül’de uygulanacak. Ayrıca 2021-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları da bugünden itibaren 29 Temmuz'a kadar devam edecek.

TUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

TUS 2. DÖNEM BAŞVURU ÜCRETLERİ

TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki alt sınavdan oluşuyor.

Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT), 5 Eylül tarihi saat 10.15’te başlayacak. Söz konusu sınav için adaylara 150 dakika süre tanınmaktadır. Sınav başvuru ücreti ise 250 TL olarak belirlendi.

Ayrıca yine aynı gün içerisinde Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) uygulanacak. Söz konusu sınav 14.45’te başlayacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu oturum içinde adaylar başvuru ücreti olarak 250 TL vermeleri gerekiyor.

Yani her bir oturum için 250 TL verilmesi gerekmektedir.

2021 TUS BAŞVURU KOŞULLARI

a) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.