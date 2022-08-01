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- TUS 2. dönem geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 TUS geç başvuru ücreti ne kadar?
TUS 2. dönem geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 TUS geç başvuru ücreti ne kadar?
2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geç başvuru tarihi ne zaman? geç başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm merak edilenler..
- 01.08.2022 - 11:25
2022 TUS 2. dönem geç başvuru tarihi ve ücreti son günlerde sıkça sorulmaya başlandı.Bu sınava girecek olan adaylar geç başvuru tarihi ve ücretini öğrenmek için araştırma yapıyor.
2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için normal başvurular 26 Temmuz tarihinde son buldu.Başvuru tarihini kaçıranlar geç başvuru tarihini beklemeye başladı.
2022-TUS 2. dönem geç başvuru tarihi ne zaman?
TUS 2. dönem geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2022 Salı günü olarak açıklandı.Başvurular yarın son bulacak.
2022-TUS 2. dönem geç başvuru ücreti ne kadar?
TUS 2. dönem geç başvuru ücreti 465 liradır.TUS geç başvuruları ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresli internet sitesinden yapılabiliyor.