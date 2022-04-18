TUS 2022 kontejanı: TUS kontenjanları açıklandı mı, kaç oldu?

TUS 2022 kontejanı: TUS kontenjanları açıklandı mı, kaç oldu?

TUS sınavı sonuçlarını öğrenen adaylar, kontenjanların açıklanmasını bekliyor. Peki 2022 TUS kontenjanları açıklandı mı, kaç oldu? TUS 2022 kontenjan sayısı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken sonuçlar 31 Mart tarihinde açıklandı.

Sonuçlarla birlikte açıklanması beklenen kontenjanlar duyurulmadı.

Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak olan TUS 2022 kontenjanlarına göre tercih yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından TUS kontenjanları hakkında açıklama geldi.

Peki, TUS 2022 kontenjanları ne zaman açıklanacak? TUS 2022 kontenjanı kaç oldu? İşte detaylar...

TUS 2022 kontenjanları açıklandı mı?

2022 TUS kontenjanları henüz açıklanmadı.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ÖSYM tarafından açıklanacağını ve 11 bin 500'e yakın uzman öğrenci kadrosunun geleceğini dile getiren Koca, bugüne işaret etti.

Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı, bildiğiniz gibi genelde kontenjanlar açıklandığında açıklamış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizden bir kanun geçti ve Cumhurbaşkanı'mız tarafından onaylandı. Doğrusu yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden de bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrenci kadrosu açılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler ÖSYM'nin resmi internet sitesine çevrildi. Ancak ÖSYM'den konuyla ilgili bir paylaşım yapılmadı.