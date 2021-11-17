TUS ek tercih ekranı: 2021 TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden TUS 2. dönem ek tercihlerinin başladığını duyurdu. Peki 2021 TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet adresi üzerinden 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinın başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2021-TUS 2. Dönem tercih işlemleri, 17-23 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak.

Duyurunun ardından tercih başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, 2021 TUS kılavuzu, kontenjan tablosu, aday başvuru formu ve başvuru merkezleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2021 TUS 2. dönem ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 TUS kılavuzu ve detaylı bilgiler...

2021 TUS 2. DÖNEM EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 yılı Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek Tercih Işlemleri, 17 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

Tercih yapacak olan adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

2021-TUS 2. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



