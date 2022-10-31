TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı(TUS) tercihlerinin tamamlanmasıyla adaylar ÖSYM'den yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilmeye başladı. Tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Ekim ayında tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'den yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında ter döken binlerce aday tercih işlemlerini tamamlamıştı.

Peki TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TUS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenler..

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Merakla beklenen TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından açıklanacak tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor.

Tercih yapan adaylar TUS yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresli internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecekler..