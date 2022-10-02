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    TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS kontenjanları belli oldu mu?

    TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusu gündeme geldi.Sınava giren adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
    • 02.10.2022 - 09:29
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    TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS kontenjanları belli oldu mu?

    4 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları geçtiğimiz günlerde belli oldu.Sınav sonuçlarının ardından gözler tercih tarihine çevrildi.

    Sınava giren adaylar TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağını ve TUS kontenjanlarını araştırmaya başladı.

    Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden bireysel şekilde yapabilecekler. Tercih işlemlerini TC kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecekler.

    Peki TUS tercihleri ne zaman başlayacak ve TUS kontenjanları belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevapları..

    TUS tercihleri ne zaman başlayacak? TUS kontenjanları belli oldu mu? #1

    TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

    TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.TUS tercih kılavuzu ve TUS kontenjanları ÖSYM tarafından açıklanacak.ÖSYM resmi açıklamayı yapar yapmaz haberimiz güncellenecektir.

    TUS kontenjanları netleşti

    TUS kontenjanları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bir açıklama geldi.Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer verdi.


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