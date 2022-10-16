TUS tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 TUS 2. dönem tercihleri tarihi!

Bakan Koca, yaptığı açıklama ile kontenjan dağılımlarının ÖSYM'ye gönderildiğini ifade etmişti. Peki TUS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2022 TUS 2. dönem tercihleri tarihi!

TUS yani açılımıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen sınava katılan adaylar tercih tarihlerini beklemeye koyuldu. Son olarak Bakan Koca TUS kontenjanlarını ÖSYM'ye göndereceklerini açıklamıştı. Gelişme sonrası 2022 TUS 2. Dönem kontenjanları yayınlanmış oldu. Peki TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

2022 yılı TUS sınavı sonuları Eylül ayında ilan edilmişti. Bununla beraber tercihlerin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Adaylar sınav sonucu ile beraber açıklanan boş kontenjanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmiş olaacak.

TUS tercih işlemlerinin yapılacağı tarih adaylar tarafından yakından sorgulanıyor. Konu hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak adaylar en fazla 30 adet tercih yapabilecekler. Ayrıca adaylar kendilerine sunulan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda olmayacak.

Bakan Koca açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kontenjanlarla ilgili konuşmuş ve yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." şeklinde konuşmuştu.