TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 TUS ve STS 2. dönem sınav sonuç tarihi

TUS ve STS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 TUS ve STS 2. dönem sınav sonuç tarihi

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavları, bugün gerçekleştiriliyor. Sınavlara katılım sağlayan adaylar, 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? merak ediyor.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 5 Eylül Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor.

Sınavlara katılım sağlayan adaylar, 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Peki 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuç tarihi...

2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2021 sınav takimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS) sonuçları 30 Eylül 2021 tarihinde erişime açılacak.