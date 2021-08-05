TUS ve STS Tıp geç başvuru tarihi belli oldu! 2021 TUS ve STS Tıp geç başvuru ücreti ne kadar?

TUS ve STS Tıp geç başvuru tarihi belli oldu! 2021 TUS ve STS Tıp geç başvuru ücreti ne kadar?

13-29 Temmuz tarihleri arasında TUS ve STS Tıp başvurularını çeşitli nedenlerle tamamlayamayan adaylar, 2021 TUS ve STS Tıp geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? sorusuna yanıt arıyor.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS) başvuruları, 13-29 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Belirlenen tarihler arasında başvurularını çeşitli nedenlerle tamamlayamayan adaylar, TUS ve STS geç başvuru tarihi için bekleyişe geçti.

Öte yandan tıp alanında uzmanlık isteyen kişiler, i TUS ve STS sınavlarının ne zaman yapıalcağını da merak ediyor.

Peki 2021 STS ve TUS geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? TUS ve STS sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 STS ve TUS geç başvuru tarihi, ücreti ve sınavları hakkında bilgiler...

2021 TUS VE STS TIP GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 sınav takimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2021-STS), 5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak.

2021 TUS ve STS Tıp sınavlarına girmek isteyen adaylar için geç başvuru tarihleri de açıkladı.

ÖSYM takvimine göre, 2021 TUS ve STS Tıp için geç başvuru tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi. Başvurular 5 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 23:59'da sona erecek. TUS-STS geç başvuru ücreti 250 TL olarak açıklandı.

2021 TUS VE STS TIP GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvurularda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.