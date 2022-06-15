TUS yerleştirme sonuçları 2022:TUS 1. dönem ek tercih sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. İşte sorgulama ekranı...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri, 03 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında alındı.

Ek tercih işlemini tamamlayanlar, yerleştirme sonuçlarını için gözlerini ÖSYM'ye çevirdi.

Uzman olmak isteyen doktor adayları, gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi.

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası TUS ek tercih sonuçları sorgulamaya açıldı.

Peki 2022 TUS ek tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama sayfası...

TUS 1.dönem ek yerleştirme sonuçları

2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ek tercih sonuçları açıklandı.

TUS Ek Yerleştirme işlemleri 3 Haziran ve 9 Haziran tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.