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    TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuç ekranı

    ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını suyurdu. Peki 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 TUS tercih sonuç ekranı
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 16:45
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    TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuç ekranı

    Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 2. Dönem tercih işlemleri, 14 Ekim tarihinde sona erdi.

    Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

    Bu kapsamda, ''2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) konuya ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.

    ÖSYM, 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. İşte  2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    2021 TUS 2. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    08 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ekim 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    2021 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuç ekranı #1

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