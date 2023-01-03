Ücretli öğretmenlik 2023 maaşı ne kadar? Ders başı ücreti...

Ücretli öğretmenlik 2023 maaşı ne kadar? Ders başı ücreti...

Sözleşmeli olarak öğretmenlik görevini yerine getirenler, saat başına ücret alıyor. Peki ücretli öğrenmen maaşları ne kadar oldu? 2023 zamlı ücretli öğretmenlik maaşı kaç TL? İşte ders saati ücreti...

Devlet okullarına atanamayan öğretmenlerin, ders başı ücretiyle çalışma imkanı oluyor. Ücretli öğretmenlik yapanlar, 2023 yılı zamlı maaşları araştırıyor.

Haftada 30 saat veya 40 saat derse giren öğretmenler ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor.

Memur zammı ile birlikte öğretmen maaşları netleşirken 2023 zamlı ücretli öğretmenlik maaşları da gündeme geldi.

Ek ders ücreti 2023

46,70 lira olan brüt ek ders ücreti %16,39 artışla 54,87 lira olarak belirlendi. Öğretmenlere 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde ödenecek ek ders ücretleri de netleşmiş oldu.

Ücretli öğretmen maaşı 2023

2022 yılında haftada 30 saat derse giren öğretmenin alacağı ücret 5.740 TL, 40 saat ders ücreti ise 7.400 TL olarak belirlenmişti.

2023 yılında ise yüzde 15 enflasyon farkı ile hesaplandığında 30 saat 7 bin civarında, 40 saat ise 10 bin lira civarında olacaktır.