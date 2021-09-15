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- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgulama
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgulama
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 19:23
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından e-Devlet üzerinden alındı.
12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başvurularını gerçekleştiren binlerce öğretmen adayı, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi.
Haftalık ders saati saatine göre belirlenen ücret karşılığında MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilecek adaylar, ''Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Farklı branşlardan ücretli öğretmenlik için müracaatları olumlu değerlendirilen adaylar eylül ayından itibaren görevlerine başlayabilecek.
Peki ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2021 MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgulama ekranı...
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmen görevlendirmeleri, Eylül ayının ilk haftasından itibaren yapılacak olup gerekli belgeler görevlendirilme yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenler bilgilendirilecek.
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.
MEB DUYURU EKRANI
2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?
- Haftada 15 ve ayda 60 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.187,07 TL
- Haftada 20 ve ayda 80 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.582,76 TL
- Haftada 25 ve ayda 100 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 1.947,35 TL
- Haftada 30 ve ayda 120 saat ders veren ücretli öğretmen maaşı 2.283,16 TL
- Ayrıca evli ve eşi çalışmayan ücretli öğretmenler 53,67 TL eş yardımı yapılır.
- Çocuklu öğretmenlere ise çocuk başı 37,31 TL ek ödeme yapılır.