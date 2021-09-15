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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgulama

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB ücretli öğretmen başvuru sonucu sorgulama

Öğretmen adayları, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki 2021 ücretli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı...