Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitecek? 2021 MEB e-Devlet ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

2021-22 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak ücretli öğretmen alımları için başvurular devam ediyor. Peki ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitim olacak şekilde başlayacak.

Yeni eğitim dönemi için geri sayım devam ederken gözler, ücretli öğretmenlik alımlarına çevrildi. Ücretli öğretmen kadrosunda görev almak isteyen öğretmenler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırmaya başladı.

Ders saati ücreti karşılığında görevlendirilecek ücretli öğretmenlik başvuruları, online olarak alınmaya devam ederken henüz başvuruda bulunmamış adaylar sürecin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları son gün ne zaman? 2021 MEB e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2021 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Henüz başvuru yapamayan adaylar, başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru sürecine ilişkin detaylara ulaşabilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusu yapacak olan vatandaşlar, şu adımları takip edecek:

1-Öncelikle başvuru ekranına girecek olan ücretli öğretmen adayları, kimlik bilgilerinin olduğu ekranla karşılaşacak.

2- İletişim bilgileri, Milli Eğitim İl veya İlçe Müdürlüğü'nün öğretmen adayıyla iletişim kurabilmesi için önem arz ettiğinden, bu bölümün doğru incelenmesi, yanlışlık varsa düzeltilmesi gerekecek.

3- Eğitim bilgileri bölümünde yer alan; "Formasyonum var." , "Köy Okullarında Çalışmak İstiyorum.", "Milli Eğitim Bakanlığından Emekli Oldum." , Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum ve YÖK denkliğim var ya da Eğitim Enstitüsünden mezun oldum." seçenekleri incelenerek, varsa ilgilendiren seçenek tercih edilecek.

4- Yukarıdaki bilgiler tamamlandıktan sonra 'Kaydet ve İlerle' butonuna basılmalıdır.

5- 'Kaydınız başarıyla oluşturulmuştur. Tercih bilgilerinizi aşağıdan girmeye başlayabilirsiniz.' bildiriminin karşınıza çıkmasının ardından ön lisans ve lisans mezuniyeti bilgileriniz içerisinden tercihinize esas olan mezuniyet bilginizi belirtilen alandan seçmeniz zorunlu olacak.

6- İl ve ilçe tercihiniz ile birlikte branş belirtmeli, ikinci dönem de bu tercihlere göre çalışmak istiyorsanız 'İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum.' seçeneğini işaretlemelisiniz.





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