Ücretli öğretmenlik maaşları 2021: Ücretli öğretmenler ne kadar maaş alıyor?

Ücretli öğretmenlik maaşları 2021: Ücretli öğretmenler ne kadar maaş alıyor?

Ücretli öğretmenlik başvurularının başlamasının ardından maaşları da merak konusu oldu. Peki ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar? İşre rakamlar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik alımı için başvurular başladı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ücretli öğretmen kadrosunda görev almak isteyen adaylar, başvuruların yanı sıra maaşları da merak ediyor.

"Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?" sorusu gündemde yerini aldı. Ders saati başında hesaplanan ücretler, enflasyon oranı ile birlikte netleşti.

İşte 2021 yılı için ücretli öğretmen maaşları...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

2020 yılında Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL olmaktaydı.

2021 yılı ocak-temmuz döneminde ek ders ücretlerine yapılan %7.33'lük zammın ardından ücretli öğretmenlerin maaşları da yükseldi.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI 2021

2021 yılının temmuz ayına kadar geçerli olan ve ücretli öğretmenlerin haftalık ders saati sayısına göre alacakları maaşlar şu şekilde;

Haftalık 15 saat ve aylık 60 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.187,07 TL maaş alacaktır.

Haftalık 20 saat ve aylık 80 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.582,76 TL maaş alacaktır.

Haftalık 25 saat ve aylık 100 saat dersi olan ücretli öğretmen 1.947,35 TL maaş alacaktır.

Haftalık 30 saat ve aylık 120 saat dersi olan ücretli öğretmen 2.283,16 TL maaş alacaktır.

Ayrıca evli olup eşi çalışmayan ücretli öğretmenlere 53,67 TL eş yardımı ve her bir çocuk için 37,31 TL ek ödeme verilecektir.

Ödemeler %15 vergi dilimine göre ve 1 ay 4 tam hafta olacak şekilde hesaplaması yapıldı.

Fiilen yerine getirilmeyen hiçbir dersin ücreti için ücretli öğretmenlere ödeme yapılmayacaktır.