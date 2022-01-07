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Ücretli öğretmenlik maaşları 2022: Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

Ücretli öğretmenlik maaşları 2022: Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?

2022 yılı için geçerli olan asgari ücret zammının ardından ücretli öğretmenlerin maaşları da merak konusu oldu. Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar 2022? Ücretli öğretmenler ne kadar maaş alacak?