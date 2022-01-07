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- Ücretli öğretmenlik maaşları 2022: Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?
Ücretli öğretmenlik maaşları 2022: Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 13:59
2022 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşı zamları netleşti.
Asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılacak zammın toplam 30.5 olduğunu açıkladı.
Bu kapsamda ücretli öğretmenler de maaşlarını zamlı olarak alacak.
"Ücretli öğretmenlik maaşı ne kadar?" sorusu gündemde yerini aldı. Ders saati başında hesaplanan ücretler, enflasyon oranı ile birlikte netleşti.
İşte 2022 yılı için ücretli öğretmen maaşları...
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR 2022?
Ücretli öğretmenlere 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ders başı net 21,46 ücret ödediğini duyurdu. Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenler 643.8 TL, ayda ise 2.575,2 TL ücret alıyorlardı.
2022 yılı için ise yüzde 30.5 zam ile birlikte ücretli öğretmenlerin ders başı aldıkları ücret ₺6,55’lik bir artışla ₺28,01’ye yükselecek.
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen ₺840,16, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse ₺3.360,64 ücret alacak.