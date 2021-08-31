Üniversite baraj puanının düşürülmesinin yerleştirme sonuçlarına etkisi

Düşürülen baraj puanıyla birlikte üniversite öğrencisi adaylarının boş kontenjanlara yerleşerek eğitimlerini en az ön lisans ve lisansla sürdürmeleri bekleniyor.

Binlerce üniversite öğrencisi adayı için bu yıl önemli bir değişikliğe gidilerek baraj düşürüldü.

Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na (YKS) giren üniversite öğrencisi adaylarının daha önce yüzde 50 civarında oynayan oranda bir kısmı 180 puan barajını geçerek üniversite okumaya hak kazanıyordu.

Değiştirilen sistemle birlikte baraj puanının düşürülmesi, üniversite okumak isteyen gençlere ışık oldu.

EN AZ 140 VE 170 BARAJ PUANI UYGULANDI

Düşürülen baraj puanlarıyla birlikte tercih yapan adaylar arasında TYT puanı en az 140 olanlar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olanlar 4 yıllık lisans programlarını tercih etti.

Öğrenciler, bugün açıklanan sonuçlarla birlikte hangi üniversitelerin hangi bölümlerini kazandıklarını da öğrendi.

2017'DE ÜNİVERSİTEYE YÜZDE 76'SI GİTTİ

2017 yılında YGS-LYS olarak geçen sınavda toplam üniversite kontenjanı 910 bin 671'ken, adayların yalnızca yüzde 76'sı üniversite okuyabiliyordu.

Yine geçtiğimiz yıl 180 baraj puanıyla yapılan YKS sınavında adayların yüzde 93'ü yerleşti.

BOŞ KONTENJAN KALMAMASI BEKLENİYOR

Bu yıl düşürülen baraj puanıyla birlikte üniversiteye hak kazanan öğrencilerin tamamına yakınının tercih yaptığı üniversitelere yerleşmesi ve boş kontenjan kalmaması bekleniyor.