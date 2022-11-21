Üniversite bursu! 2022-2023 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, kaç TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim öğrencileri için verilecek olan burs başvurularının başladığını duyurdu. Peki VGM üniversite bursuna nasıl başvurulur? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl eğitime destek olmak amacıyla maddi imkansızlıkları olan öğrencilere burs sağlıyor. Bu sene için de başvurular başladı.

Geçtiğimiz günlerde ilköğretim ve ortaöğretim kademesinden alınan burs başvurularının ardından sıra yükseköğrenime geldi.

21 Kasım Pazartesi itibariyle VGM üniversite burs başvurusu başladı.

Aylık 650 TL olmak üzere verilecek olan VGM burs başvuruları ‘burs.vgm.gov.tr’ internet adresi üzerinden yapılıyor.

Yardımdan faydalanmak isteyen binlerce üniversiteli, VGM 2022-2023 burs başvurusu detayları hakkında bilgi araştırıyor.

Peki VGM üniversite burs başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? VGM burs ücreti kaç TL? İşte ayrıntılar...

VGM üniversite burs başvurusu nasıl yapılır?

Yükseköğretim bursu başvuru giriş ekranındaki bilgileri doldurarak bir sonraki adıma geçiniz. İstenen bilgileri doğru bir şekilde tamamlayarak burs başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.