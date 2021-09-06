Üniversite için e-kayıt yeterli mi? Yüz yüze kayıt yaptıramayanlar...

Üniversite için e-kayıt yeterli mi? Yüz yüze kayıt yaptıramayanlar...

Üniversitelere e-kayıttan sonra okula gitmeye gerek var mı, internetten yapılan kayıttan sonra okula tekrar gidip yüz yüze bir kayıt yaptırmak gerekiyor mu? İşte yanıtı...

Üniversite adaylarının kayıt telaşı devam ediyor...

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazandıkları üniversiteleri öğrenenler, kayıt için gerekli evrakları hazırlıyor.

Üniversite kayıtları aynı zamanda e-kayıt sistemi ile internet üzerinden de tamamlanıyor. Pandemi sürecinde e-kayıt yaptıran birçok öğrenci, "e-kayıttan sonra okula gitmeye gerek var mı, yeterli mi?" merak ediyor.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanacak. Peki e-kayıt yaptırmak yeterli mi? İşte detaylar...

E-KAYIT YAPTIRMAK YETERLİ Mİ?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

E-kayıt yaptıran öğrencinin üniversiteye giderek bizzat kayıt yaptırmasına ise gerek yoktur. Ancak adayların üniversiteleri tarafından duyurulan belgeleri ve tarihleri takip etmesi gerekiyor.

Öte yandan, elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.

Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.