- Haberler
- Eğitim Haberleri
- Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler
- Haber Merkezi
- 31.08.2021 - 09:53
2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin gündeminde üniversite kayıt tarihleri yerini aldı.
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aranırken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında açıklamada bulundu.
Ayrıca ÖSYM yaptığı açıklamada, üniversite kayıtlarının şahsen kayıt ve e-Kayıt olarak tamamlanacağını bildirdi.
Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler....
2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021-2022 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.
BU DETAYLARA DİKKAT
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.
Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır
- Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
- Nüfus cüzdan fotokopisi.
- 6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu) a) Elektronik kayıt (E-Kayıt) yapacak olan adaylardın ikinci öğretim programlarına yerleşen adaylar Türk Ekonomi Bankası (TEB)'nın tüm şubelerinden öğrenci numaralarını bildirerek öğrenim ücretlerini yatırabilirler.
- Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)