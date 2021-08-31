Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler

Üniversite kayıt tarihleri, 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri...

2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin gündeminde üniversite kayıt tarihleri yerini aldı.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aranırken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri hakkında açıklamada bulundu.

Ayrıca ÖSYM yaptığı açıklamada, üniversite kayıtlarının şahsen kayıt ve e-Kayıt olarak tamamlanacağını bildirdi.

Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2021-2022 üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler....

2021-2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021-2022 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

BU DETAYLARA DİKKAT

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER