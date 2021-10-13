Üniversite öğrencileri toplanın! İşte geri ödemesiz burs veren kurumlar listesi

Maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencileri, karşılıksız burs veren kurumlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2021-22 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar listesi..

2021-2022 akademik yılının başlamasıyla birlikte geri ödemesiz burs veren kurumlar, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca üniversite öğrencisinin gündemindeki yerini aldı.

Ekonomik açıdan durumu iyi olmayan ve yardıma ihtiyacı olan öğrenciler, karşılıksız burs veren kurumları araştırmaya başladı.

Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı burs imkanının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Vakfı, Toplum Gönüllüler Vakfı, Vehbi Koç Vakfı gibi birçok kurum ve vakıf, özellikle başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek amacıyla karşılıksız burs sağlıyor.

Belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, bu kurumlara başvurularını belirlenen tarih aralığında yapılabiliyor. Biz de sizler için üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumları derledik. İşte 2021 üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar listesi…

2021 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VEREN KURUMLAR

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar listesinin başında geliyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru şartları:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

Yabancı uyruklu öğrencilere,

Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VEHBİ KOÇ VAKFI

Vehbi Koç Vakfı, öğrencilere en yüksek burs veren vakıftır. Her üniversite öğrencisine burs verilmemekle birlikte seçili bazı üniversite öğrencilerine burs imkanı tanımaktadır. Başvuru için vkv.org.tr/tr/burslar sayfasından üniversite bursları kısmını seçerek ilgili alanları doldurabilirsiniz.

Vehbi Koç Vakfı burs başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,

Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

Disiplin cezası almamış olmak,

Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,

Karşılıksız burs almıyor olmak.

SABANCI VAKFI

Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

Sabancı Vakfı bursu, ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf/özel üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenci ile kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibarıyla il birincisi olarak tespit edilen yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak vakıf/özel üniversitelerine yerleştirilen 15 öğrenciye de verilir.

Burs, Türkiye’de lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.

Belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.

Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da öğrenim gören öğrencilerin burs başvuruları ise www.e-bursum.com web sitesi üzerinden kabul edilmektedir.

Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 900 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.

Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak mezun bursiyerler gönül borcunu ödemek için dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabilir. Detaylı bilgiyi https://www.sabancivakfi.org/tr adresinden öğrenebilirsiniz

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

TÜBİTAK BURSLARI

Tübitak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000'e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında diyanetburslari.tdv.org web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Türk Eğitim Vakfı, üniversite öğrencilerine devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurumdur. TEV, akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

İstanbul Sanayi Odası Vakfı, bazı üniversiteler için burs imkanı sunmakta ve yalnızca yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs vermektedir. İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

İSTANBUL TİCARET ODASI

İstanbul Ticaret Odası; Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen öğrenim bursu da dahil olmak üzere herhangi başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrencilere burs imkanı sağlıyor.

DR. ALİ MÜMTAZ GÜRSOY OKUTMA VAKFI

Sadece eğitime destek amacıyla kurulan bir kurumdur ve gerekli şartları taşıyan her öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır. Başvuru şartları:

TC vatandaşı olmak,

Milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,

Tercihen İstanbul üniversitelerinde okuyor olmak,

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,

Yeni kayıt yaptıracaklar için; bölüme girenler arasında ortalamanın üstünde puan almış olmak,

Ara sınıflar için; başarı ortalamasının 4 üzerinden 2,5; 100 üzerinden 65 olması, 2 dersten fazla başarısız dersin bulunmaması,

Maddi imkânları kısıtlı olmak, desteğe ihtiyaç duymak,

Başka bir yerden burs almamak.

MEHMET ZORLU VAKFI

Bazı üniversite ve bazı bölümleri kapsayan burs imkanı sunmaktadır.

MZV tarafından, eğitim dönemi başında, burs kapsamındaki üniversitelere, bursiyer seçme sürecinin başladığına dair duyuru yapılır. 2015-2016 burs döneminden başlayarak kapsam dahilinde olan devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin başvuruları değerlendirilecektir.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI

Bu kurum sadece üniversite eğitimi için değil, tüm yaş grupları için burs imkanı sağlıyor. https://www.yekuv.org/universite-burslari/ adresine giriş yaparak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Ailesinin kırsal kesimde ikamet ediyor olması

Anne ve babadan birisi veya ikisi de hayatta olmaması, parçalanmış bir aileden olmak (Öncelik Koşulu)

Devlet üniversitelerinde okuyor olmak

Başarılı ve eğitimini sürdürürken zorlanıyor olmak.

İSTANBUL TABİP ODASI

İstanbul Tabip Odası, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kasım ayından itibaren kamu üniversitelerinde okuyan, ihtiyaç sahibi 60 tıp öğrencisi için yıl boyunca sürecek, ayda 300 TL'lik İstanbul Tabip Odası Tıp Eğitimi Bursu sağlıyor.

İstanbul'daki devlet üniversitesi tıp fakültelerinde öğrenim gören ancak pandemi nedeniyle bu dönemde İstanbul dışında bulunan tıp öğrencileri burs başvurusu için istenen evrakları kargo ile gönderebilir. Başvuruları 15 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

SITKI KOÇMAN VAKFI

Sıtkı Koçman Vakfı, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde SKV Burs, Destek ve Ödül Yönergeleri şartlarını taşıyan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs verecektir. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı bursları için başvurular 01-28 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Muğla il merkezinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde okuyan öğrenciler başvurularını ''Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi No: 25/2 Kötekli / MUĞLA'' adresindeki Sıtkı Koçman Vakfı'na şahsen ya da pandemi dolayısıyla posta yoluyla, Muğla ilçelerindekiler eğitim gördüğü Okul Yönetimi aracılığı ile ya da pandemi dolayısıyla posta yoluyla, diğer illerde okuyan öğrencilerin de posta yolu ile müracaatları kabul edilecektir.

Burs başvurunda bulunacak öğrencilerin;

T.C. vatandaşı olmak,

Devlet Üniversitesinde okuyor olmak,

Başvuru sahiplerinin örnekleri hemen alttaki linklerde bulunan ''Öğrenci Tanıtma Belgesi'' ile ''vicdani Yükümlülük Belgesi''ni bilgisayarda eksiksiz olarak doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak, istenen diğer belgelerle birlikte teslim etmesi gerekmektedir.

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir.

Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin online başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.

Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvuruları, 27 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Aydın Doğan Vakfı, Üstün Başarı Bursu ve Eğitim Bursu vermektedir. Üstün başarı bursu için bu yıl 1525 TL, eğitim bursu için ise 550 TL olarak belirlenmiştir.

Aydın Doğan Vakfı burs başvuruları E-Bursum üzerinden 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında alınacaktır. Ön koşulları geçen başvurular, Aydın Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır. Sonuçlar adaylara e-posta yoluyla duyurulacaktır.

Aydın Doğan Vakfı üstün başarı bursu başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,

Devlet Üniversitelerinde lisans seviyesinde eğitim alan kız öğrenci olmak,

Tıp, Mühendislik ve Hukuk Fakültelerinde öğrenci olmak,

Üniversite yerleştirme sınav sonucuna göre yerleştirildiği alanda başarı sıralamasında, ilk 15.000 lik sıralamanın içinde olmak Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Başvuru tarihinde 23 yaşını doldurmamış olmak,

Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: Başarılı olarak geçmiş olmak.

Aydın Doğan Vakfı eğitim bursu başvuru koşulları: