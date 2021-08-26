Üniversite sonuçları bugün açıklanır mı? Bekleyişte son saatler...

Hayal ettiği üniversiteye kavuşmak için gün sayan öğrencilerin gündeminde YSK tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu var. Peki üniversite sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte detaylar...

Üniversite tercihlerinin tamamlayan adaylar sabırsızlıkla sonuçların duyuralacağı tarihi bekliyor.

Her gün "YKS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştıran adaylar, ÖSYM'den gelecek son dakika haberine kilitlenmiş durumda.

Geçen sene bugün açıklanan üniversite sonuçlarının akabinde bu sene de aynı gün açıklanma ihtimali akıllarda yerini aldı. Tercih sonuçlarını öğrenmek isteyenler, "Üniversite sonuçları bugün açıklanır mı?" merak ediyor.

Peki YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sonuçları bugün açıklanır mı? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Geçtiğimiz yıl, üniversite yerleştirme sonucu 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu sene elektronik kayıtların 4 Eylül tarihinde başlayacağı düşünüldüğünde, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer lan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Bu nedenle YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor ancak ÖSYM bu konuyla ilgili resmî bir açıklama henüz yapmadı.