Üniversite taban puanları belli oldu mu? 2021 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları belli oldu mu? 2021 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları, 2021 YKS soru ve cevap anahtarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Peki üniversite taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) dün itibarıyla sona erdi.

Sınavın ardından 2021 YKS soru ve cevap anahtarları da adayların erişimine açıldı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına girmek için aldıkları YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapacak olan adaylar, 2021 YKS taban puanları ve kontenjanları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 2021 YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, detaylar...

2021 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2021 YKS taban puanları ile ilgili son gelişmeler, üniversite adayları tarafından yakından takip ediliyor.

ÖSYM 2021 sınav takvimine göre, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS tercihleri sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak ve üniversite taban puanları ve kontenjanları tercih kılavuzuyla birlikte duyurulacak.

Üniversite taban puanları ve kontenjanları, üniversite tercihlerine kısa süre kala yayımlanıyor. Bu nedenle 2021 yılına ait 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı.

Ancak 2020 YKS taban puanları, tercihlerini yapacak üniversite adaylarına yol gösterebilir.



