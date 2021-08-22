Üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS tercih başvurularının tamamlanmasının ardından 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, adayların gündemindeki yerini aldı. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite tercihlerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona ermesinin ardından adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YJS) tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmek için gün sayan üniversite adayları, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi.

Sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak edilirken, ''2021 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erkenden açıklanır mı?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak kılavuzda yer alan bilgilere göre, üniversite kayıt işlemleri eylül başında yapılacak.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.