Üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? ÖSYM 2021 YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? ÖSYM 2021 YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercihleri için bekleyişe geçen üniversite adayları, ''2021 YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?'' sorularına yanıt arıyor.

2021 YKS sınav sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından üniversite eğitimi alma hayali kuran milyonlarca öğrenci, üniversite tercihleri için bekleyişe geçmişti.

Geri sayımı sürdüren adaylar, sabah saatleriyle birlikte YKS tercihleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

Ağsutos ayında başlayacak olan 2021 YKS tercih tarihleri için değişiklik kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle YKS tercih süresinin uzatıldığını bildirdi.

Bu noktada, ''YKS tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?'' soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlıyor? 2021 YKS tercih dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2021 YKS tercih tarihleri hakkında detaylı bilgiler...

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS üniversite tercihleri, 5 Ağustos 2021 Perşembe günü itibarıyla başlıyor. YKS tercihleri saat kaçta başlayacak konusuna ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tercihlerine ilişkin paylaşımda bulundu. ''Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre adaylar, 2021 YKS tercihlerini 5 Ağustos-20 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

YKS yerleştirme sonuçları, 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih sürecinin akabinde erişime açılacak. Kılavuzda yer alan 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi dolayısıyla sonuçların, 23 Ağustos tarihinde açıklanması öngörülüyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.