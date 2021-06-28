Üniversite tercihleri ne zaman? YKS 2021 tercih dönemi...

Üniversite sınavını geride bırakan milyonlarca öğrenci, gözlerini sonuç ve tercih tarihlerine çevirdi. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? YKS tercihleri hangi ay? İşte detaylar...

YKS tercih dönemi için üniversite adaylarının araştırmaları başladı.

TYT, AYT, YDT'den oluşan oturumların ardından adaylar katılım sağladıkları sınavların sonuçlarını belirlenen tarihlerde öğrenecek. Puanların erişime açılmasının ardından ise adaylar tercihlerini yapacak.

Bu kapsamda; "2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorusu merak ediliyor. Sınavlar 26-27 Haziran 2021 tarihleri aralığında tamamlandı. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak, üniversite tercih dönemi ne zaman? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından ise üniversite tercihleri için yoğun maraton başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2021 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı.