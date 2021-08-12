Üniversitede 'ikinci öğretim' hakkında bilmeniz gerekenler

Üniversite tercihi yapacak adaylar, bazı bölümlerin ikinci öğretim seçenekleriyle karşılaşıyor. Peki ikinci öğretim nedir, ne değildir? İşte ikinci öğretim hakkında tüm merak edilenler...

Bildiğiniz üzere üniversitelerde ki eğitim sabah saatlerinde başlayıp genellikle akşam 5’e kadar sürmektedir.

Fakat bazı üniversiteler bu saatlerin dışında da akşamda eğitim verebiliyor. Bu eğitimi verdiklerini de vurgulamak için akşam dersleri için ikinci öğretim kelimesi kullanılıyor.

Hem puan olarak biraz daha düşük olması hem de çalışacak öğrenciler için uygun olması ikinci öğretime ilgiyi fazlası ile arttırmıştır.

Tercih sürecinde bölümlerin ikinci öğretim seçeneğini gören adaylar, "İkinci öğretim nedir, diplomada yazar mı? Örgün ve ikinci öğretim farkları nelerdir?, İkinci öğretim saatleri nasıl?" gibi konuları araştırıyor.

İşte tercihte bulunmadan önce bilmeniz gerekenler...

İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR, NE DEĞİLDİR?

İkinci öğretim kelimesi bazı üniversitelerde önlisans ve lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin örgün öğretim saatleri dışında genellikle akşam üstü saatlerde eğitim verildiği anlamına gelir.

İkinci öğretim ve birinci öğretim dersleri aynıdır ve genellikle aynı hocalar tarafından verilir. Mezun olduğunuzda diplomalar arasında bir farklılık yoktur, diplomanızda “ikinci örgün eğitim” diye bir ibare bulunmaz.

İkinci öğretim birinci öğretim derslerine girebilir mi sorusuna gelirsek de, şayet hocanızdan izin alırsanız birinci öğretim derslerine de katılabilirsiniz.

İkinci öğretim ders giriş çıkış saatleri genel olarak saat 5 ile akşam 11 arasındadır. Ancak derslerin 3 civarında başladığı ve daha erken bittiği de sıklıkla rastlanmaktadır.

İkinci öğretim de tıpkı birinci öğretim bölümleri gibi tercih edeceksiniz. Bunun için bölümün yanında ikinci öğretim ibaresini görürsünüz ve bölümün kodunu ÖSYM’ye tercih bildirirken iletirsiniz.

İkinci öğretim öğrencilerinin dersleri mesai saati dışında olduğu için öğretim görevlileri ekstra mesai parası alıyor. Hal böyle olunca ekstra masraflar sebebi ile öğrencilerden dönem başı harç parası alınıyor.

İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

ÖRGÜN VS İKİNCİ ÖĞRETİM

Okula giriş çıkış saatleri yani ders saatler farklıdır.

Harç ücretleri örgün öğretime göre çok daha yüksektir.

Puanları örgün öğretime göre daha düşüktür.

İkinci öğretim bölümlerinde devam zorunluluğu ile birinci öğretim bölümlerinde devam zorunluluğu aynıdır. Herhangi bir fark yoktur.