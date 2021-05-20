Üniversiteler açılacak mı, ne zaman? YÖK, talepte bulundu..

Milyonlarca üniversite öğrencisi, kampüslerine döneceği günü bekliyor. Yükseköğretim Kurulu, yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili harekete geçti.. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar..

Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu milyonlarca öğrenci ve akademisyenin gündeminde yer alıyor.

Tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte, üniversitelerin akıbeti ne olacak merak ediliyor. Yüz yüze eğitime dair beklenti içinde olan öğrenciler için açıklama YÖK'ten geldi.

Peki üniversiteler açılacak mı, ne zaman? İşte, YÖK'ten açıklamalar ve detayları..

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır.

Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Millet Kütüphanesi'nde bir araya gelerek gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerinin bu noktadaki avantajları daha fazla. Fevkalade bir durum olmazsa onların konumunun bu noktada farklı olacağını YÖK söylüyor. Bütün mesele aşı konusunu, hele hele yerli, milli aşımızı yetiştirebilirsek o zaman herhangi bir endişe olmayacak. Üniveriste öğrencilerinin aşılarını yapalım diyoruz, aşıları olduktan sonra da yol açık." dedi.