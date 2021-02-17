Üniversitelerde hangi dersler yüz yüze yapılacak? Teorik ve uygulamalı dersler hangileri?

Üniversitelerde hangi dersler yüz yüze yapılacak? Teorik ve uygulamalı dersler hangileri?

Üniversitelerin ikinci dönem eğitim duruma ilişkin detaylar netlik kazandı. Teorik ve uygulamalı derslerin farklı şekilde yapılmasına karar verildi? Peki hangi dersler yüz yüze yapılacak?

Koronavirüs nedeniyle ilk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan üniversite öğrenciler, ikinci dönem için derslerin nasıl yapılacağını merak ediyordu.

Yükseköğretim Kurumu'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, teorik ve uygulamalı derslerin işleneceği yöntem belli oldu.

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

Öğrenciler, bahar yarı yılında hangi dersler için okula gidip gitmeyeceklerini araştırıyor.

İşte YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararına dair detaylar..

ÜNİVERSİTELERDE HANGİ DERSLER YÜZ YÜZE?

YÖK, üniversitelerde yüz yüze yapılacak olan derslerin uygulama dersleri olacağının duyurdu.

Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislikve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm ve/veya programların son sınıföğrencilerinin gerekli yeterlikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olması nedeniyle pratik derslerin yüz yüze yapılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin alınan kararlardan önce Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüzyüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması" ifadeleri kullanıldı.

TEORİK VE UYGULAMALI DERSLER HANGİLERİ?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, " Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu açıklama üzerine YÖK'ten alınan karar doğrultusunda pratik derslerin yüz yüze, teorik derslerin çevrimiçi yapılmasına karar verildi.

Öğrenciler, teorik ve pratik dersler hangileri? sorusunu araştırmaya başladı.

Teorik, kitaplardan ve diğer eğitim kaynaklarından öğrenilen bilgidir,

Uygulama ise öğrenilen bilginin fiziksel olarak uygulama yapılmasıdır.

Teorik eğitim, çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir.

Teorik derslerde akademisyen öğrencilere ders anlatımı gerçekleştiriyor. Örneğin diş hekimliği fakültelerinde hastaya uygulanan diş çekiminin yapılması uygulamalı eğitim alanına giriyor.

Uygulamalı derslerde ise, eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini isteyebilir. Direksiyon sınavları da uygulamalı eğitim kapsamında girmektedir.