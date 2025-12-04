Üniversitelerde QR'lı yoklama dönemi: İmza devri kapanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversitelerde imzayla yoklama dönemi sona erecek...

Sınıf sınıf dolaşan yoklama listeleri, birçok üniversitede artık tarihe karışıyor.

Dijitalleşme adımlarıyla birlikte yoklamalarda iki yeni yöntem öne çıkmaya başladı.

QR'LI YOKLAMA DÖNEMİ

Bunların başında QR kodlu yoklama sistemi geliyor. Her dersin başında, öğretim görevlisi tarafından öğrencilerin mobil cihazlarıyla tarayabileceği özel bir QR kod oluşturuluyor.

Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu okutarak yoklamalarını saniyeler içinde sisteme işliyor. Fiziksel imza, manuel giriş ve liste dolaştırma gibi zaman kayıpları ortadan kalkarken, her ders için sistem tarafından dinamik olarak üretilen tekil QR kodlar, kısa sürede geçerliliğini yitiriyor.

Böylece öğrencilerin derse katılmadığı halde yoklama geçirme ihtimali en aza indiriliyor.

MOBİL UYGULAMA ALTERNATİFİ DE GÜNDEMDE

Bir diğer yöntem ise üniversitenin resmî mobil uygulaması üzerinden çalışıyor.

Öğretim görevlisi uygulama üzerinden yoklamayı açarken öğrenciler 'elektronik yoklama' sekmesinden 'yoklamaya katıl' butonuna dokunarak yoklamalarını tanımlıyor.

Konum doğrulama ile öğrencinin sınıf içinde olup olmadığı sistem tarafından teyit edilirken, cihaz kimlik doğrulama sayesinde sadece kayıtlı cihazların işlem yapmasına izin veriliyor.

İMZAYLA YOKLAMA TARİHE KARIŞIYOR

Her iki sistem de dijitalleşen kampüs yaşamında akademik işleyişi daha hızlı, güvenli ve şeffaf hale getiriyor.

Öğretim görevlileri dersin başında zaman kaybetmeden yoklamayı tamamlayabilirken, sahte yoklamaların önüne geçilmesiyle devam takibinde güvenilirlik artıyor.

Yoklamalar anlık olarak sisteme düşüyor ve akademisyenler ile idari birimler tarafından kolayca izlenebiliyor.

Dijital yoklama uygulamalarının yeni dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.