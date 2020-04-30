Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs nedeniyle okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle eğitimde alınan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

BİLİM KURULU'NUN TAVSİYESİ DOĞRULTUSUNDA...

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullara verilen aranın 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Yapılan mücadele çerçevesinde alınan kararları sizinle paylaşıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da yaşıyoruz. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun verdiği tavsiyeler ve bizim de aldığımız karar doğrultusunda; 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitime devam etme kararı aldık." dedi.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

TÜM ÖĞRENCİLER SINIF GEÇECEK

Eğitime yeni bir zaman kazandırdıklarını belirten Selçuk, "13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk." dedi.

Bakan Selçuk, not ortalamaları ne olursa olsun tüm öğrencilerin, bir üst sınıfa geçeceğini söyledi.

İlk dönemdeki notların geçerli olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı, zayıfı olan öğrencilerin sorumlu olarak üst sınıfa geçeceğini dile getirdi.

"ÖĞRENCİ SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI"

Öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını belirten Bakan Selçuk, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz en hassas konumuz. Tüm hazırlıklarımızı etraflıca yapıyoruz. 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talebinin farkındayız. Son birkaç gün içinde kayıt olan öğrenci sayısının da 1 milyona yaklaştığını da söyleyebiliriz." dedi.

LGS SINAVI ERTELENECEK Mİ

LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceğine dair de bilgi veren Bakan Selçuk, konuya ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazartesi günü yapacağını bildirdi.

"MESLEK LİSELERİ BU SINAVDA KENDİNİ GÖSTERDİ"

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, salgınla mücadele bizlere yeni ve önemli tecrübeler kazandırdı. Meslek liseleri oldukça önemsediğimiz bir mesele. Meslek liselerimizde yapılan ARGE çalışmaları, milletçe karşılaştığımız bu sınavda kendini gösterdi. İzole numune alma ünitesinden, koruyucu maskeye, el dezenfektanından maske üreten makinelere kadar henüz adını saymadığım farklı birçok cihaz ve malzemeyi de üretmeyi başardılar. Bu konuda emeği geçen ekip arkadaşlarıma ve gönüllü çalışan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkürlerimi milletim adına sunarım. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol kitaplarla zaman geçirmelerini tavsiye ederim. Güneşli ve güzel günlerin ülkemize en kısa sürede doğacağını temenni ederim." dedi.



