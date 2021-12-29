Uzaktan eğitim göründü! Üniversiteler kapanıyor mı? Bir bir açıklanıyor...

Uzaktan eğitim göründü! Üniversiteler kapanıyor mı? Bir bir açıklanıyor...

Yüz yüze eğitime ara verme kararı alan üniversitelerin akabinde öğrencilerin kafasında "okullar kapanıyor mu, uzaktan eğitim mi olacak" soruları yerini aldı. Peki üniversiteler kapanacak mı?

Pandeminin olumsuz etkilediği alanlardan biri de şüphesiz ki eğitim oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecini deneyimleyen öğrenciler, aşılama ile birlikte yeniden sıralara dönüş yapmıştı.

Ancak etkisini sürdüren koronavirüs ve varyant endişesi, birçok okula yeniden çevrimiçi eğitime dönüş kararı aldırdı.

Özellikle "Omicron" varyantının Türkiye'de görülmesiyle birlikte, öğrenciler tarafından da aynı talep geldi.

Peki üniversiteler kapanacak mı? Hangi okullar uzaktan eğitime geçiyor? Üniversiteler çevrimiçi, uzaktan mı olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER KAPANIYOR MU?

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni tip koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Koyuncu, “Öğretim elemanlarımız dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınında uzaktan takip edecektir. Merkezi Derslik Binası’ndaki çalışma alanlarında seyreltmeye gidilecek ve bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacaktır. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir” dedi.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırdı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.