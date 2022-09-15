Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayınlandı mı? Uzmanlık öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayınlandı mı? Uzmanlık öğretmenlik sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için hazırlanan örnek sorular yayınlandı.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı, son günlerde en çok araştırılan konulardan biriydi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Uzman Öğretmenlik Sınavı olarak adlandırılan, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için geri sayım başladı.

Kasım ayı içinde organize edilmesi beklenen sınav için öğretmenlerin araştırmaları sürüyor.

Uzman ve başöğretmenlik sınav ve sınav başvurusu ne zaman?

Sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI ÖRNEK SORULARI

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI'NA YÖNELİK İKİNCİ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Sertifikalar ne zaman verilecek?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.