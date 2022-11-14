Uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan binlerce aday, sınav yerleri ve girişi belgelerini sorguluyor. Peki uzman öğretmenlik sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Yıllarını mesleğine adamış öğretmenler için kariyer fırsatları devam ediyor...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

MEB 2022 Uzman öğretmenlik sınavına girecek olan adaylar, sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi hakkında sorgulama yapıyor.

Peki uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Uzman Öğretmenlik sınavı giriş yerleri için kılavuzda yapılan açıklama gereği Öğretmenlerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.