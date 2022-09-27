Uzman öğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman bitecek? Başvuru şartları nelerdir?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için başvuruların ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor.İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları..

Uzman öğretmenlik sınavı başvurularının ne zamana kadar devam edeceği adaylar tarafından araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül tarihlerinden sona erdi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından eğitime giren adaylar yazılı sınav için başvuruların ne zamana kadar yapılabileceğini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Uzman öğretmenlik sınav başvurusu ne zaman başlayacak?

Uzman öğretmenlik yazılı sınavı için başvurular 26 Eylül 2022 tarihi itibariyle başladı.Başvurular 3 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın başvuru sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Uzman öğretmenlik sınav başvuru şartları

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;



a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.