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    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi..

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte sınavın yapılacağı tarih ve detayları..
    • 17.11.2022 - 12:05
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    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi..

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girecek olan adaylar sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek için uzman öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta gibi sorulara yanıt arıyorlar.

    Uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kaldı. Sınav hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan uzman öğretmenlik sınavı için tarih belli oldu. Uzman öğretmenlik sınav tarihi ve sınav giriş yerlerini açıklandı..

    İşte, sınav hakkında tüm detaylar...

    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi.. #1

    Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Uzman Öğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. 81 ilde uygulanacak sınav saat 10.00'da başlayacaktır.

    Toplam 100 sorunun sorulacağı sınavda adaylara verilen süre ise 150 dakika olarak belirlendi.

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.


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