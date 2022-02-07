Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları nasıl yapılacak? Bakan Özer açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi hedefleniyor.

Yeni yasaya göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Özer, açıklamasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle hayata geçirilen uzman ve başöğretmen unvanları ve bu unvanlar için yapılacak sınavlar hakkında da bilgi verdi.

Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları ne zaman yapılaca, tarih belli mi? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' kabul edildi.

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor.

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili NTV'ye değerledirmelerde bulundu.

Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini istediklerini söyleyen Bakan Özer, "Daha önce sınav kaldırılsın diye bir talep oldu. Biz öğretmenlerimizin becerilerini sürekli gelişktirmek, lisansüstü eğitime teşvik etmek istiyoruz. Bunun için biz uzman öğretmenlikte, 10 yılı tamamlamış öğretmenlerimize en az 180 saatlik bir eğitim öngörüyoruz. Ardından yazılı bir sınav yapılacak. Ancak, öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa, uzman öğretmenlik sınavında, doktorasını tamamlamışsa baş öğretmenlik sınavından muaf tutulacak." diye konuştu.

Özer sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce tartışmalar oldu. Başöğretmen sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanıdır diye. Zaten kullanılmıyor. Şu anda bu seviyede 88 öğretmen var. Dolayısıyla bu öğretmenlerin birbirini rekabet halinde görecekleri bir mekanizma değil. Öğretmenlerimiz kendilerini geliştirdikçe haklarını elde edecekleri bir uygulama. Kişisel gelişimine yatırım yapan öğretmenlerimiz sistemden dışarı çıkmayacak."