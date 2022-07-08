Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçlarını açıkladı.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 602 bin 322 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin 531 bin 885’i uzman öğretmenlik, 70 bin 437’si de başöğretmenlik olmak üzere toplam 602 bin 322 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı. Özel öğretim kurumlarında çalışan 10 bin 171 eğitimci uzman öğretmenlik, başöğretmenlik için de 308 olmak üzere toplam 10 bin 479 öğretmenin başvurusu kabul edildi. MEB dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bin 479 eğitimci uzman öğretmenlik, başöğretmenlik için ise 165 olmak üzere toplam bin 644 öğretmenin başvurusu kabul edildi. Böylece uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan öğretmenlerden gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 kişi eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.” dedi.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlar arasında resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve uzman öğretmenler MEBBİS şifreleri ile, özel okul ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan öğretmenler ve uzman öğretmenler ise e-Devlet şifreleri ile "https://www.oba.gov.tr" adresi üzerinden eğitime katılabilecekler.