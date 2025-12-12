Abone ol: Google News

2025 ALES/3 sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) sonuçlarını erişime açtı. Adaylar merakla bekledikleri sonuçlara resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 10:18
2025 ALES/3 sonuçları açıklandı
  • ÖSYM, 2025-ALES/3 sonuçlarını açıkladı.
  • Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden erişebilir.
  • Sınav 23 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) ilişkin açıklama yaptı.

Sınav 23 Kasım'da uygulanmıştı.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

