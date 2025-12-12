2025 ALES/3 sonuçları açıklandı

- ÖSYM, 2025-ALES/3 sonuçlarını açıkladı.
- Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sitesinden erişebilir.
- Sınav 23 Kasım'da gerçekleştirilmişti.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) ilişkin açıklama yaptı.
Sınav 23 Kasım'da uygulanmıştı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.