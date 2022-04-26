Veda zamanı! Okulda ve sınıfta maske zorunluluğu bitti mi?

Veda zamanı! Okulda ve sınıfta maske zorunluluğu bitti mi?

Bilim Kurulu toplantısının akabinde maske ile ilgili alınan kararlar açıklandı. Peki okullarda maske yasağı kalktı mı? Okulda, sınıfta maske takmak zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

2 yıldır mücadele edilen koronavirüs, pandemiden endemiye doğru geçiş sürecinde. Bu kapsamda alınan tedbirlerin de esnetildiği görülüyor.

Sokağa çıkma yasakları ve seyahat izinleri geride kalırken, maske kullanımı zorunluluğunda devam kararı alınmıştı.

Vakalardaki düşüş ile birlikte açık alanlarla maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, kapalı alanlar için de aynı kararın alınması bekleniyordu.

26 Nisan Salı günü toplanan Bilim Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"Kapalı alanlarda maske" hakkında yeni kararı duyuran Erdoğan'ın akabinde okulların durumu da merak konusu oldu.

Okullarda maske kullanımı devam edecek mi, zorunluluk bitti mi soruları öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor.

Peki okullarda ve sınıfta maske yasağı bitti mi? İşte son gelişmeler...

Okullarda maske yasağı bitti mi?

Bilim Kurulu kararının akabinde okullarda maske takma zorunluluğu sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.

İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir." ifadelerini kullandı.