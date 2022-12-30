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    VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 30.12.2022 - 11:14
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    VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Burs almak için başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

    Öğrencilerin VGM burs başvuru sonuçlarını araştırması sürerken konuyla alakalı internette aramalar hızlandı.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları henüz açıklanmazken sonuçlar açıklandığı andan itibaren"vgm.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

    VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının Ocak ayının ilk haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

    VGM bursu ne kadar?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu almaya hak kazanan öğrencilere aylık 650 TL ödeme yapılacak.


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