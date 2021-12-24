VGM burs sonuçları açıklandı! 2021-2022 VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, uzun süredir merakla beklenen VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021-2022 VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru sonuçları, 14 Aralık 2021 tarihinde erişime açılmıştı.

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs kazanamayan öğrenciler gözlerini VGM burs başvuru sonuçlarına çevirmişti.

Uzun süredir merakla beklenen VGM yükseköğrenim burs sonuçları ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama bugün geldi.

VGM, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki 2021-2022 VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2021-2022 VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabında şu açıklamaya yer verildi:

"Kıymetli gençler; Beklediğiniz an geldi. Derslerinizde Başarılar. Hayırlı olsun"

VGM BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim burs başvurusu yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarını https://burs.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.







BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler.

Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru alma, başvuru değerlendirme, burs bağlama ve takip işlemleri, Vakıflar Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği doğrultusunda yerine getirilmektedir.

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.